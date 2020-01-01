За последним порогом. Начало. Андрей Стоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мир, который разошелся с нашим примерно в 1000 году н. э. Мир, в котором никогда не было Чингисхана и Наполеона. Сможет ли герой, проживший обычную жизнь в нашем мире, начать новую жизнь в другом? Как можно прожить жизнь достойно и защитить себя и своих близких в мире, который никогда не знал политкорректности и прав человека, но в котором есть магия и боги? Вот так неожиданно сложилась судьба Кеннера Арди, когда-то простого российского завлаба, а ныне сына изгнанной из рода аристократки – немного отморозка, немного параноика и совсем немного идеалиста.© Андрей Стоев, 2020 ©



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