WinkАудиокнигиЗа последним порогом. Холмы Рима. Андрей Стоев
За последним порогом. Холмы Рима. Андрей Стоев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези463 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Скажи мне, сколько у тебя врагов, и я скажу, чего ты стоишь. Кеннер Арди, несмотря на свою молодость, стоит немало, и врагов у него хватает. Главное – это понять, кто твой враг, а кто твой друг, а там можно и побороться.
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