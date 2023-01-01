За последним порогом. Холмы Рима. Андрей Стоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Скажи мне, сколько у тебя врагов, и я скажу, чего ты стоишь. Кеннер Арди, несмотря на свою молодость, стоит немало, и врагов у него хватает. Главное – это понять, кто твой враг, а кто твой друг, а там можно и побороться.



За последним порогом слушать на видеосервисе Wink.