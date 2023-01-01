За миллиард лет до конца света. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. В жизни астрофизика Дмитрия Малянова и его знакомы�х происходят необъяснимые и пугающие события: бытовые неурядицы, недоразумения с милицией, стихийные бедствия, несчастные случаи. Какая-то загадочная могущественная сила решает противодействовать их исследованиям… Герои встают перед выбором: следовать избранному пути или отступить и двигаться «кривыми глухими окольными тропами»…



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