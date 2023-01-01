Юрта Ворона (сборник рассказов). Иван Ефремов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иван Антонович (Антипович) Ефремов (1908–1972) – выдающийся русский советский писатель-фантаст, учeный-палеонтолог, создатель тафономии (научной дисциплины, которая объясняет, как и почему сохраняются останки вымерших животных и растений), философ-космист и социальный мыслитель. С середины 1920-х годов его жизнь проходит в экспедициях, во множестве приносящих ценные находки и открытия. Предлагаемый сборник составили рассказы, в которых сочетаются приключения и научная фантастика. Их герои – геологи, чей самоотверженный поиск природных ресурсов особенно важен в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления народного хозяйства. В суровых климатических условиях, с риском для жизни они находят новые месторождения полезных ископаемых и делают важные научные открытия. Дремучая восточносибирская тайга, грозовые перевалы Тувы, коварные ущелья Алтая и промeрзшие сопки Якутии не страшат героев сборника, а природные явления, которые поначалу представлялись чудесными и пугающими, находят в конечном счете рациональное обоснование. Послушайте эту аудиокнигу – погрузитесь в атмосферу экспедиций в суровые края нашей необъятной Родины. Содержание: Юрта Ворона Голец Подлунный Алмазная труба Озеро Горных Духов



Юрта Ворона (сборник рассказов) слушать на видеосервисе Wink.