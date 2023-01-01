Юрий Долгорукий. Мифический князь. Наталья Павлищева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Редко кто был так ненавистен современникам и так возвеличен потомками, как ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ. В летописях о нем ни единого доброго слова. Все, что числилось за ним хорошего, ставится под сомнение, включая и самое знаменитое его деяние – основание Москвы. Зато любой проступок старательно зафиксирован. При жизни его не любил никто – ни простонародье, ни бояре, ни собственный сын-наследник. После смерти киевляне похоронили князя за пределами городских стен – так что даже могила его утеряна. Чем же Юрий Долгорукий вызвал такую лютую злобу? Повинен ли в грехах и преступлениях, которые ему приписывают? Убивал ли он боярина Кучку, а если да, то за что – политический расчет, личная неприязнь или… женщина? Правда ли, что и сам князь был отравлен на пиру и никто из знавших о яде не предупредил его об опасности? Наконец, является ли он основателем Москвы? Ведь, если верить летописям, приказ об этом был отдан лишь через год после его гибели… Читайте новую книгу от автора бестселлеров «Княгиня Ольга» и «Вещий Олег» – роман-расследование непростой судьбы, трудной жизни и страшной смерти одного из самых загадочных князей Древней Руси.



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