Юридический маркетинг. Как продавать юридические услуги?. Дмитрий Засухин
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Аудиокниги
Юридический маркетинг. Как продавать юридические услуги?. Дмитрий Засухин

Юридический маркетинг. Как продавать юридические услуги?. Дмитрий Засухин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес346 мин16+
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Сюжет

Юридический бизнес растет быстрыми темпами, что неизбежно приводит к усилению конкуренции. В книге рассматривается фундаментальный инструмент конкуренции – эффективные продажи. Автор рассказывает о стратегии и тактике продаж юридических услуг, предлагает конкретные техники и инструменты, которые позволяют продавать юридические услуги наиболее эффективно. Книга будет интересна владельцам юридического бизнеса, частнопрактикующим адвокатам.

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