Юридический маркетинг. Как продавать юридические услуги?. Дмитрий Засухин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Юридический бизнес растет быстрыми темпами, что неизбежно приводит к усилению конкуренции. В книге рассматривается фундаментальный инструмент конкуренции – эффективные продажи. Автор рассказывает о стратегии и тактике продаж юридических услуг, предлагает конкретные техники и инструменты, которые позволяют продавать юридические услуги наиболее эффективно. Книга будет интересна владельцам юридического бизнеса, частнопрактикующим адвокатам.



Юридический маркетинг слушать на видеосервисе Wink.