Юность воина. Марик Лернер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Марик Лернер – русскоязычный писатель, родился в СССР в 1966 году. В настоящее время проживает в Израиле. «Юность воина» открывает цикл романов о приключениях Блора, написанных в жанре фэнтези. Смертельная болезнь выкосила семью Блора. Он – единственный выживший. Поначалу мальчик-сиротка попадает в приют при храме. Затем судьба приводит его в ряды наемников – в команду, ведущую раскопки в таинственном и зловещем месте. Раскопки оборачиваются гибелью всего отряда. Чудом уцелевший Блор попадает к псоголовым обитателям гор и узнаeт, что неожиданно стал обладателем артефакта, который позволяет вызывать демона и повелевать им. Хотите знать, что было дальше? Прослушайте аудиоверсию романа.



Юность воина слушать на видеосервисе Wink.