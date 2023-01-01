Юность. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Школьная библиотека» знакомит своих слушателей с творчеством величайшего русского писателя Льва Николаевича Толстого. Ему в равной степени были доступны все прозаические жанры – от рассказов до эпоса. Два года уединенной жизни на Кавказе Толстой считал необыкновенно значимыми для своего духовного развития. Там он и создал свою первую повесть (1852), опубликованную в журнале «Современник» под инициалами Л.Н. и сразу отмеченную серьезной критикой. Вместе с появившимися позднее повестями «Отрочество» (1852-54) и «Юность» (1855-57) эта повесть образовала знаменитую трилогию, актуальную на все времена. Теперь в аудиоверсии вы сможете услышать ответы на вечные вопросы: каким надо быть? К чему стремиться?



Юность слушать на видеосервисе Wink.