Юмористические рассказы. Ярослав Гашек
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Юмористические рассказы. Ярослав Гашек

Юмористические рассказы. Ярослав Гашек (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Юмор419 мин18+

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О книге

Читатель, который знает и любит Швейка, не пройдет равнодушно мимо этих рассказов Гашека. Он повстречает здесь старых друзей, завяжет новые знакомства и еще глубже поймет и оценит творчество автора. Рассказы, конечно же, имеют собственное, независимое от «Швейка» значение: они показывают другие стороны жизни «маленького человека». ©

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Жанр
Классика, Юмор
Время
419 мин / 06:59

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