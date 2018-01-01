Юмористические рассказы. Ярослав Гашек (книга, 2020) слушать онлайн

Читатель, который знает и любит Швейка, не пройдет равнодушно мимо этих рассказов Гашека. Он повстречает здесь старых друзей, завяжет новые знакомства и еще глубже поймет и оценит творчество автора. Рассказы, конечно же, имеют собственное, независимое от «Швейка» значение: они показывают другие �стороны жизни «маленького человека». ©



Юмористические рассказы слушать на видеосервисе Wink.