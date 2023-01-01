WinkАудиокнигиЮмористические рассказы русских писателей в исполнении Валерия Гаркалина. Сборник
Юмористические рассказы русских писателей в исполнении Валерия Гаркалина. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Юмор85 мин6+
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Сюжет
Блистательный комедийный актeр, народный артист России Валерий Гаркалин читает рассказы русских писателей-сатириков и фельетонистов конца XIX – начала XX века.
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