Юмористические рассказы русских писателей в исполнении Валерия Гаркалина. Сборник
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Юмористические рассказы русских писателей в исполнении Валерия Гаркалина. Сборник

Юмористические рассказы русских писателей в исполнении Валерия Гаркалина. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Юмор85 мин6+
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Сюжет

Блистательный комедийный актeр, народный артист России Валерий Гаркалин читает рассказы русских писателей-сатириков и фельетонистов конца XIX – начала XX века.

Юмористические рассказы русских писателей в исполнении Валерия Гаркалина слушать на видеосервисе Wink.

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