Юмористические истории о животных. Сборник рассказов на английском языке. Адаптированный.
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Аудиокниги
Юмористические истории о животных. Сборник рассказов на английском языке. Адаптированный.

Юмористические истории о животных. Сборник рассказов на английском языке. Адаптированный. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки53 мин12+
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Сюжет

Этот сборник забавных рассказов и сказок о животных предназначен для работы по развитию навыков устной речи учеников младших и средних классов общеобразовательной школы. Материал расположен по мере возрастания трудности.

Юмористические истории о животных слушать на видеосервисе Wink.

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