Юмористические истории о животных. Сборник рассказов на английском языке. Адаптированный. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот сборник забавных рассказов и сказок о животных предназначен для работы по развитию навыков устной речи учеников младших и средних классов общеобразовательной школы. Материал расположен по мере возрастания трудности.



Юмористические истории о жи�вотных слушать на видеосервисе Wink.