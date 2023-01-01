WinkАудиокнигиЮмористические истории о животных. Сборник рассказов на английском языке. Адаптированный.
Юмористические истории о животных. Сборник рассказов на английском языке. Адаптированный. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки53 мин12+
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Сюжет
Этот сборник забавных рассказов и сказок о животных предназначен для работы по развитию навыков устной речи учеников младших и средних классов общеобразовательной школы. Материал расположен по мере возрастания трудности.
Юмористические истории о жи�вотных слушать на видеосервисе Wink.