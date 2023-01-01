Юлианна, или Опасные игры. Юлия Вознесенская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Юлианна, или Опасные игры» – продолжение сказочной трилогии о сестрах-близнецах. На этот раз Юля и Аня попадают в расположенную в далекой Ирландии школу колдовства. Но вера в Бога и заступничество Ангелов Хранителей помогают девочкам преодолеть опасности и козни злых волшебников и победить зло. Первая книга трилогии – «Юлианна, или Игра в Кид неппинг», третья – «Юлианна, или Игра в „дочки-мачехи“. Книга будет интересна не только детям среднего школьного возраста, но и их родителям.



Юлианна, или Опасные игры слушать на видеосервисе Wink.