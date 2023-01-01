Юлианна, или Игра в киднеппинг. Юлия Вознесенская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Две сестры Юля и Аня переживают опасные приключения, случившиеся с ними по вине их мачехи-ведьмы. Оказывается, мир полон злых сил, которые во что бы то ни стало стремятся заставить людей совершать плохие поступки. Но вера в Бога и заступничество Ангелов Хранителей помогают девочкам преодолеть все опасности. Но на этом «Юлианна» не заканчивается! Продолжение следует… Книга будет интересна не только детям среднего школьного возраста, но и их родителям.



Юлианна, или Игра в киднеппинг слушать на видеосервисе Wink.