WinkАудиокнигиЮлианна, или Игра в киднеппинг. Юлия Вознесенская
Юлианна, или Игра в киднеппинг. Юлия Вознесенская (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература396 мин12+
Сюжет
Две сестры Юля и Аня переживают опасные приключения, случившиеся с ними по вине их мачехи-ведьмы. Оказывается, мир полон злых сил, которые во что бы то ни стало стремятся заставить людей совершать плохие поступки. Но вера в Бога и заступничество Ангелов Хранителей помогают девочкам преодолеть все опасности. Но на этом «Юлианна» не заканчивается! Продолжение следует… Книга будет интересна не только детям среднего школьного возраста, но и их родителям.
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