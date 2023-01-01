Юлианна, или Игра в «дочки-мачехи». Юлия Вознесенская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В третьей книге мачеха Жанна объявляет падчерицам настоящую войну, любой ценой пытаясь сжить девочек со свету и добраться до денег их отца. Она решается прибегнуть к помощи своих коллег – «целительницы» Агафьи Тихоновны Пуповзоровой, экстрасенса Жоры Магилиани и ведьмы Ахинеи. Но чудесным о�бразом появившаяся в доме девочек гувернантка Александра и Ангелы Хранители помогают Юлианнам победить нечисть. Добро и справедливость снова торжествуют. Книга будет интересна не только детям среднего школьного возраста, но и их родителям.



Юлианна, или Игра в «дочки-мачехи» слушать на видеосервисе Wink.