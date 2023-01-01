WinkАудиокнигиЮбилей. Наринэ Абгарян
Юбилей. Наринэ Абгарян (книга, 2016) слушать онлайн
2016, Аудиокнига
Современная проза22 мин16+
О книге
Прекрасная Наринэ Абгарян пришла рассказать вам свою прекрасную историю …Вот такой подарок к праздникам!) Канун Нового года и Рождества – наверное, лучшее время в году. Люди подводят итоги уходящего года, строят планы и загадывают желания на год наступающий, наряжают елки, запасаются подарками и с нетерпением ждут длинных выходных. Скоротайте несколько вечеров в компании с аудиоверсиями серии замечательных рассказов к Новому Году и Рождеству! Соответствующее праздничное настроение гарантируем!
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