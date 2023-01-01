Йога для укрепления спины и суставов. Современное руководство по древней египетской методике исцеления маздазнан. Оттоман Зар-Адушт Ханиш (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Система маздазнан имеет древние египетские корни и включает в себя два аспекта: духовный и физический. Только объединив их, возможно достичь исцеления без использования лекарств и без привлечения врачей. Книга включает в себя описание различных духовных практик, не привязанных к конкретной �религии, а также дает подробное описание системы упражнений, которые помогут избавиться от болей в спине, локтях, коленях, шейном отделе позвоночника, а также избавят от мигреней, несварения и отеков различной этиологии.



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