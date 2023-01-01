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Явь и Навь. Серия 4. Змеиного царевича корона. Марианна Красовская (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези135 мин16+
Сюжет
«Змеиного царевича корона» – четвертая серия литсериала Марианны Красовско «Явь и Навь», жанр попаданцы, юмористическое фэнтези, романтическое фэнтези. Приключения продолжаются. Зубослав и Алена отправляются на поиски очередного артефакта – короны Великих Полозов. У них, конечно, возникли некоторые вопросы к деду Громохвосту, уж очень он темнит, но отказаться от прогулки по верхнему миру молодежь не смогла. У Алены остались в Яви родители, документы и бабушкины вещи, а еще, возможно, ей удастся раскрыть кое-какие тайны берегини Варвары.
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