Ястребы войны. Джеймс Роллинс,Грант Блэквуд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ветеран Ирака и Афганистана, разведчик Такер Уэйн и его боевая собака по кличке Кейн пребывали на заслуженном отдыхе, когда их разыскала бывшая коллега Такера. Она рассказала, что, вернувшись на родину, работала над одним сверхсекретным военным проектом. Но после того, как проект свернули, его участники один за другим начали погибать. И теперь ее жизнь под угрозой. Женщина умоляла Такера помочь ей. Начав разведку, Уэйн выяснил, что этот секретный проект направлен на разработку сверхсовременного роботизированного оружия. Ну, а раз его закрыли и все участники «зачищаются», значит, оружие вот-вот будет применено. Миру грозит кровавый хаос. И только двое в силах это остановить – отставной армейский разведчик и его собака…



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