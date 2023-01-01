Ясно, понятно. Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов. Максим Ильяхов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига о правильной и понятной коммуникации: как с помощью слов доносить свои мысли и влиять на людей. Максим Ильяхов развивает тему, затронутую в бестселлере «Пиши, сокращай». Вы узнаете, как привлечь внимание читателей, как помочь им понять и принять точку зрения автора, как увлекательно и доступно раскрыть любую тему, даже самую сложную. Вы найдете в книге более 50 инструментов улучшения текста. В разделе «Контекст» автор покажет, как справиться с предвзятостью читателей и настроить их на верное восприятие информации. В разделе «Интерес» – как превратить скучный текст в увлекательный, не меняя его содержания. Раздел «Текст» посвящен использованию примеров, антипримеров, аналогий, метафор, сюжетности и слоганов – тому, что поможет адресату правильно понять написанное вами. В разделе «Подача» представлены инструменты мгновенного воздействия: как донести главное заголовком, схемой или фотографией. Максим Ильяхов рассказывает о создании сильного текста, подкрепляя теорию примерами из собственной практики. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале



Ясно, понятно слушать на видеосервисе Wink.