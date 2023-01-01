Ящик Скиннера. Лэй Ми (книга, 2023) слушать онлайн

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР КИТАЯ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КРИМИНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ. ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ОБРАЗЦОВ КИТАЙСКОГО ИЯМИСУ – ПОПУЛЯРНОГО В АЗИИ ТРИЛЛЕРА, ИССЛЕДУЮЩЕГО ТЕМНУЮ СТОРОНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАТУРЫ. ЗДЕСЬ ПСИХОЛОГИЯ СТАНОВИТСЯ ИГРОЙ, ИГРА – КВЕСТОМ, А КВЕСТ – СМЕРТЬЮ… Профайлер. После окончания университета Фан Му поступает на службу в полицию. Теперь он – профайлер, распутывающий самые сложные преступления… Но однажды его чутье не дает осечку. Убийца. Студент Люо Цзяхай, задержан за убийство с особой жестокостью. Жертва – учительница, ради карьеры сломавшая жизнь его возлюбленной. Фан Му сочувствует преступнику и даже соглашается выступить в суде свидетелем защиты. Но вскоре подсудимый дерзко сбегает из изолятора. Более того: при этом друг и коллега Фан Му получает очень серьезные травмы – как физические, так и психологические. Психодрама. Чтобы помочь товарищу, профайлер соглашается на участие в психотерапевтических сеансах. Их цель: исцеление через повторное проживание травматического опыта. Но выясняется, что подобная терапия привлекает не только полицию. По городу прокатывается волна убийств, каждое из которых напоминает Фан Му кульминацию психодраматического сеанса. А через некоторое время на месте очередного убийства обнаруживается волос студента Люо Цзяхая…





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