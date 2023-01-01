Ясень и яблоня. Книга 1: Ярость ночи. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вернувшись из похода, молодой Торвард узнает, что погиб его отец, предводитель племени фьяллей. Чтобы унаследовать власть, необходимо отправиться на священный остров за благословением великой Богини. Ее воплощение на земле, прекрасная жрица Эрхина, покоряет Торварда своей красотой. Воин, не �привыкший робеть даже перед богами, сватается к Эрхине. Та оскорблена – ни один смертный не смеет посягать на ее свободу. И мстительная жрица бросает на фьяллей войско, непобедимое при свете дня и оберегаемое колдовством ночью…



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