Ярость. Алекс Михаэлидес (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА № 1 В МИРЕ В 2019—2021 гг. «БЕЗМОЛВНЫЙ ПАЦИЕНТ». В этом триллере нет ничего очевидного, здесь никому нельзя верить. Потрясающее сочетание «Безмолвного пациента» и «Десяти негритят». «Всего нас семеро, запертых на острове. И один из нас – убийца… На маленьком частном греческом острове бывшая кинозвезда Лана Фаррар, моя старая подруга, приглашает собраться самых близких своих людей. Погода будет идеальной – жаркой и солнечной. Для всех нас это шанс расслабиться и воссоединиться. И, возможно, раскрыть несколько глубоко запрятанных тайн… Потому что на этом острове всё не такое, каким кажется. И его обитатели – тоже. Ни Лана. Ни ее гости. И уж точно ни убийца, тщательно готовящий свое преступление… Вы спросите меня, кто я? Меня зовут Эллиот Чейз, я драматург. И сейчас представлю вам драму, не похожую ни на одну из тех, которые вы когда-либо видели…»



«Полный триумф – просто блестяще».– Стивен Фрай «Твистов и поворотов сюжета здесь хватит на два романа».– Дэвид Болдаччи «Это мой любимый роман Михаэлидеса – безусловного мастера сюжетных твистов».– Люси Фоли «Классическая запутанная детективная история убийства. Прекрасно прорисованный состав персонажей… вы будете гадать, кто убийца, до самого финала, который шокирует вас. Умно и чертовски весело».– Крис Уитакер «Бесконечно развивающийся, безумно интересный роман, концовку которого невозможно предсказать. Как только вы думаете, что загнали сюжет в угол, он выворачивается и с ошеломляющим размахом движется к сокрушительному финалу. Это “Талантливый мистер Рипли” нашего времени».– Блейк Крауч «Одна из тех редких книг, где все на самом деле не так, как кажется. Как всегда, Алекс Михаэлидис не разочаровывает».– Рагнар Йонассон «Мастер-класс саспенса».– Стив Кавана



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