Ярослав Умный. Первый князь Руси. Михаил Ланцов
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Ярослав Умный. Первый князь Руси. Михаил Ланцов

Ярослав Умный. Первый князь Руси. Михаил Ланцов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика586 мин16+

О книге

Раньше юноши мечтали отправиться в космос, а сейчас в моде ЗОЖ и историческая реконструкция. Вот и Ярослав Феофилов решил не отставать от тренда и, хорошенько подготовившись, отправился в Смоленскую область на исторический фестиваль «Призвание Рюрика». Каково же было удивление парня, когда он со всем своим новодельным оружием и снаряжением оказался в самом настоящем IX веке, в «поселке городского типа» Гнeздово. Здесь царят антисанитария и всеобщий пофигизм, предки наплевательски относятся к любым советам заезжего умника Ярослава, так и норовя его убить и ограбить или хотя бы просто ограбить. И даже угроза захвата «ПГТ Гнeздово» бандой викингов под предводительством конунга Хрeрика не способна сплотить население. Придется Феофилову за свой счет спасать предков от нашествия и порабощения.

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Жанр
Фантастика
Время
586 мин / 09:46

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