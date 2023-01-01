Японский этикет: древние традиции и современные правила. Елена Гаврилина-Фудзияма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига поможет нам стать ближе и понятней друг другу. Основная функция этикета – облегчать общение людям, которых разделяет разница в менталитете и обычаях. И нигде, кажется, эта разница не проявляется так сильно, как в случае столкновения западных, европейских норм поведения с японскими. Япония – поистине загадочная для европейца страна, полная на первый взгляд непонятных, неожиданных и строгих правил. И в то же время страна необычайно интересная, богатая красотой природы и традиций, страна с древней историей и самобытной культурой, которую хочется посетить и хотя бы отчасти постичь. И в этом вам поможет аудиокнига Елены Фудзияма – эксперта по японскому этикету, знатока тонкостей японского делового протокола и светских манер. Вместе с ней вы не только сможете приблизиться к пониманию японской ментальности, но и узнаете много интересных подробностей из повседневной жизни японцев, скрытой от взгляда простого туриста.



Японский этикет: древние традиции и современные правила слушать на видеосервисе Wink.