Японские сказки. Счастливые несчастья. Японские сказки (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Красивые и мудрые сказки далекой Японии, поэтичные, оригинальные и всегда – разнообразные. Издавна они передавались из уст в уста как бесценное наследие предков, как важнейшая реликвия. Смешные и грустные, лукавые и назидательные, они были душой народа и источником его вдохновения. Японские сказки учат нас тому же, что и все сказки мира,– не быть злыми, не быть завистливыми и жадными, ведь счастье находит лишь тех, кто творит добро и делает это от чистого сердца, не боясь тяжелого и упорного труда и не гонясь за наградой. В этот сборник мы включили самые интересные японские сказки, которые так любят дети далекой Страны Восходящего Солнца. Добро пожаловать в неповторимый и загадочный мир японской сказки! Где свету конец Сынок – улитка Как впервые выпал снег Шепчущий мост Урасима-Таро Юривака-дайдзин Воробей – резаный язычок Гора Катикати Момотаро Счастливый чайник Колпак – чуткие уши Журавлиные перья Гора Обасутэ Безрукая девушка Сестра – белая лебедушка Магобэй – чуткий нос Сестра – оборотень Счастливые несчастья Удивительные путешествия ротозея Тораяна Страшный зверь кап-кап Колесо кармы крутится Разбойник – любитель поэзии Певец с оторванными ушами Лисица-мастерица брить головы Если б не крикнул фазан



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