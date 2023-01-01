Японская молитва. Анна Данилова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наконец-то они приняли решение избавиться от Милы. Жена Вадима была обречена умереть, а они – стать убийцами. Вернее, исполнение приговора возьмет на себя Лена, обеспечив Вадиму стопроцентное алиби… Лена Оленева уже не представляла себе жизни без Тахирова – этого сногсшибательного красавца, женатого на стареющей миллионерше. У нее голова кружилась от счастья. И лишь эта молодящаяся грымза, Мила Белоус, отравляла им существование. Когда Лена избавит Вадима от его жены, он будет только ее, они поженятся, и все миллионы старухи достанутся им… Любовники уже детально продумали план убийства, все было готово, завтра это должно свершиться. Но Лену не оставляли смутные сомнения. Может, стоит одуматься, пока не поздно?..



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