Япония. История и культура: от самураев до манги. Часть 1. Нэнси Сталкер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Японская культура проникла в нашу современность достаточно глубоко, чтобы мы уже не воспринимали доставку суши на ужин как что-то экзотичное. Но вы знали, что японцы изначально не ели суши как основное блюдо, только в качестве закуски? Мы привычно называем Японию Страной восходящего солнца – но в результате чего у неe появилось такое название? И какой путь в целом прошла империя за свою более чем тысячелетнюю историю? Американка Нэнси Сталкер, профессор на историческом факультете Гавайского университета в Маноа, написала не одну книгу о Японии. Но, пожалуй, сейчас перед вами максимально подробный и при этом лаконичный, прекрасно структурированный рассказ обо всех этапах японской истории и стадиях развития культуры в хронологическом порядке. Эта книга достаточно академична, чтобы опираться на нее в специализации по востоковедению, и настолько внятно и живо написана, что будет интересна любому читателю, которого по тем или иным причинам привлекает Страна восходящего солнца.



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