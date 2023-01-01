WinkАудиокнигиЯнтарные бусы. Алена Берндт
Янтарные бусы. Алена Берндт (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Современная проза491 мин16+
Сюжет
Ошибки откроют новые возможности, а обычный подарок станет отправной точкой для новой жизни! После успешного обучения в медицинском училище, Люба Красавина вернулась в родное село. Здесь она работает в сельской больнице, как и мечтала, помогает больным старикам и детям. Вскоре вышла замуж и все вроде бы хорошо – любимый муж, работа, только вот детей у них нет. А еще свекровь ей козни строит, как оказалось не просто так – у ее сына есть секрет, и весьма противоречивый. Сможет ли Люба справиться со всеми неурядицами и получить долгожданное счастье? История девушки чей подарок, расставил все по местам и стал отправной точкой к новой жизни.
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