Яма. Александр Куприн
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Яма. Александр Куприн

Яма. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика724 мин16+

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О книге

Повесть «Яма» Александра Ивановича Куприна всегда имела особенный успех у читателей всех возрастов. Это одно из тех произведений, к которым, прочтя их в юности, периодически возвращаются на протяжении всей жизни. История обитательниц публичного дома средней руки в одном из провинциальных центров России захватывает не пикантностью темы, а честной, неравнодушной и человечной позицией автора к судьбе девушек, которых обстоятельства завели в тупик проституции. Не менее волнуют и мысли А.И.Куприна об отношении общества к этому явлению.

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Жанр
Классика
Время
724 мин / 12:04

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