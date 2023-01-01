Яма. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Повесть «Яма» Александра Ивановича Куприна всегда имела особенный успех у читателей всех возрастов. Это одно из тех произведений, к которым, прочтя их в юности, периодически возвращаются на протяжении всей жизни. История обитательниц публичного дома средней руки в одном из провинциальных центров России захватывает не пикантностью темы, а честной, неравнодушной и человечной позицией автора к судьбе девушек, которых обстоятельства завели в тупик проституции. Не менее волнуют и мысли А.И.Куприна об отношении общества к этому явлению.



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