WinkАудиокнигиЯд ревности. Анна Ак�имова
Яд ревности. Анна Акимова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы544 мин16+
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О книге
Магда работала в бюро технического перевода. Работа не доставляла большого удовольствия, зато ей повезло в личной жизни – они с Игорем счастливы и собираются пожениться! Тем неожиданнее и больнее стал удар, когда Игорь вдруг объявил о разрыве. Магда старалась, но никак не могла привыкнуть к свое�й новой одинокой жизни. Раз за разом она пыталась встретиться с Игорем и выяснить, что же все-таки произошло, но он старательно избегал ее. А потом на Магду было совершено покушение, и она поняла: ситуация гораздо серьезнее, чем ей казалось…
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