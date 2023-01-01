Я – выкидыш Станиславского. Фаина Раневская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Чтобы получить признание – надо, даже необходимо, умереть» – говорила Фаина Георгиевна Раневская. Надо, но не ей. Она никогда не стеснялась в выражениях. Остроумие Раневской сродни рефлексу – оно непроизвольное. Среди сотни книг о Фаине Раневской – в этих «Записках…» собраны не только ее л�учшие афоризмы и цитаты, которые складываются в полноценную историю ее жизни, но и воспоминания о самых известных людях той эпохи: Анне Ахматовой, с которой Раневская вместе пережила эвакуацию, Ростиславе Плятте, Ольге Аросевой и многих, многих других…



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