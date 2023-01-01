Я вижу, о чем вы думаете. Джо Наварро, Марвин Карлинс. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге «Я вижу, о чем вы думаете» Джо Наварро учит следить за жестами и сигналами тела. Их обычно не замечают, потому что обращают внимание на слова. Автор — бывший сотрудник отдела контрразведки ФБР. Он объясняет, как профессионально читать людей: декодировать мотивы и поведение, избегать скрытых ловушек и видеть обман насквозь. Существуют сигналы, которые располагают или подавляют собеседника. По лицу, оказывается, труднее всего определить намерение. Настроение выдают большие пальцы рук, ступни и веки. Язык тела, древний, как все инстинкты, куда надежнее слов. С его помощью легко узнать, что на самом деле думают о вас начальство, семья, друзья и незнакомые люди. Джо Наварро делится примерами из своей богатой практики и предлагает способ навигации в зыбком мире человеческих чувств.



Я вижу, о чем вы думаете слушать на видеосервисе Wink.