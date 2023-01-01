Я – ведьма. Альбина Уральская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Я – ведьма, сбежавшая из другого мира в новый мир, где я считала, что нахожусь в полной безопасности. И пусть я темная ведьма, но Землю я полюбила. Я думала, что мир без магии является для меня наилучшим пристанищем в моей жизни, тихой гаванью, островком надежды… Он светлый маг, инквизитор, с люто�й ненавистью в сердце к черным ведьмам, застрявший на Земле… И с моей везучестью мне посчастливилось с ним пересечься. Кошмар…



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