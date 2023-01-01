WinkАудиокнигиЯ – ваши неприятности. Татьяна Полякова
Я – ваши неприятности. Татьяна Полякова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы416 мин16+
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Сюжет
Кажется, у тетушки и ее очаровательной племянницы нет никаких шансов уцелеть в войне между бандитскими группировками. Ведь именно они стали причиной схватки, где нет места для жалости. Да и решительный незнакомец, спасающий их, не внушает особого доверия. Кто он и что им движет? Они могут лишь догадываться об этом…
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