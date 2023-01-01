WinkАудиокнигиЯ так и знал!. Элияху Голдратт,Айлан Эшколи,Джо Браунлир
Я так и знал!. Элияху Голдратт,Айлан Эшколи,Джо Браунлир (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература434 мин12+
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Сюжет
На этот раз речь идет о применении Теории Ограничений не на промышленном предприятии, а в розничной компании. Небольшая семейная торговая сеть Hannah’s Shop испытывает значительные сложности в работе. Управляющий одного из магазинов сети Пол Уайт изо всех сил старается добиться его процветания. Решение внезапно возникших проблем его торговой точки приведет к улучшениям во всей компании. Но прежде, чем это произойдет, Уайту придется изрядно потрудиться и разрешить немало конфликтов, связанных с необходимостью перемен.
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