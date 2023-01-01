Я – судья. Божий дар. Татьяна Устинова, Павел Астахов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Впервые в творческом дуэте объединились самая знаковая писательница современности Татьяна Устинова и самый известный адвокат Павел Астахов. Роман, вышедший из-под их пера, поражает достоверностью деталей и пронзительностью образа главной героини – судьи Лены Кузнецовой. Первый роман цикла «Я – судья» – о самом животрепещущем и наболевшем: о незащищенности и хрупкости жизни и судьбы ребенка. Судья Кузнецова ведет параллельно два дела: первое – о правах на ребенка, выношенного суррогатной матерью, второе – о лишении родительских прав. В обоих случаях решения, которые предстоит принять, дадутся ей очень нелегко…



Я – судья слушать на видеосервисе Wink.