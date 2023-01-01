Я – Спартак! Возмездие неизбежно. Валерий Атамашкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лейтенант ФСБ Спартак Гладков и олигарх Марк Крассовский – злейшие враги. Лейтенант несколько лет пытается уличить олигарха в продаже на черном рынке военных технологий. И наконец Гладков берет Крассовского с поличным при передаче террористам новейшей установки РЭБ. Во время завязавшейся перестрелки пуля попадает в прибор и… Спартак оказывается в далеком прошлом, за 70 лет до нашей эры. Идет последний год восстания гладиаторов. Оно потерпело крах – голод, холод и раскол грозят полным разгромом, рабы заперты на Регийском полуострове. Сумеет ли молодой лейтенант поднять боевой дух восставших? Сможет ли обновленный Спартак, используя боевой опыт спецподразделений XXI века, переломить ход войны? И что будет, когда Гладков узнает, что за личиной победоносного римского полководца Марка Красса скрывается его старый враг?



Я – Спартак! Возмездие неизбежно слушать на видеосервисе Wink.