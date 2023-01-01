Я понимаю тебя без слов. Как читать людей по жестам и мимике. Касия Везовски,Патрик Везовски (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Словами можно передать лишь половину информации. Жесты, мимика, поза говорят о человеке едва ли не больше, чем он сам. С помощью языка тела легко добиться желаемого результата в переговорах, «читая оппонента», как открытую книгу. Правильная трансляция невербальных сигналов поможет вам одержа�ть победу в тендере, выиграть выборы, получить работу мечты, добиться желаемой должности и повлиять на людей, которым вы хотите доказать свою точку зрения.



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