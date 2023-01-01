Я не я и вечеринка не моя. Лора Вайс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь – штука непредсказуемая. Сегодня ты, счастливая, готовишь любимому праздничный ужин, а завтра уже одинокой Снегурочкой едешь на корпоратив серьезной компании. И Дед Мороз на том корпоративе уж очень сердитый тип под два метра ростом, с которым рядом не то, что работать, стоять страшно. Но еще страшнее проснуться на следующее утро в чужой кровати, в чужом доме и осознать, что попала в чьи-то заснеженные хоромы, где придется провести несколько, возможно, незабываемых дней.



Я не я и вечеринка не моя слушать на видеосервисе Wink.