WinkАудиокнигиЯ не я и свадьба не моя. Лора Вайс
Я не я и свадьба не моя. Лора Вайс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы172 мин18+
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Сюжет
Жизнь – штука непредсказуемая. Сегодня ты невеста, от которой сбежал жених, а завтра жена незнакомца – жгучего брюнета с зелеными глазами и благородной горбинкой на носу. Он сексуален, загадочен и немногословен. И готов быть твоим мужем все праздничные дни. Ведь это безобразие случилось нака�нуне Нового года.
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