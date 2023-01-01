Я не я и свадьба не моя. Лора Вайс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь – штука непредсказуемая. Сегодня ты невеста, от которой сбежал жених, а завтра жена незнакомца – жгучего брюнета с зелеными глазами и благородной горбинкой на носу. Он сексуален, загадочен и немногословен. И готов быть твоим мужем все праздничные дни. Ведь это безобразие случилось нака�нуне Нового года.



Я не я и свадьба не моя слушать на видеосервисе Wink.