Я не хочу быть драконом!. Татьяна Зинина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Закончив школу благородных девиц, я жила мечтами, как буду блистать на балах, выйду замуж за лорда… Но, нарвавшись ночью на раненого крылатого ящера, умудрилась разбудить в себе спящую драконью сущность. И теперь вместо светских раутов меня ждет магическая военная академия, вечные тренировки и грозный наставник, который, кажется, решил меня угробить. Но я не сдамся и сделаю всe, чтобы задушить в себе способности к обороту. Ведь я не хочу быть драконом! Обязательно верну свою прежнюю жизнь. И ни за что не влюблюсь в своего наставника, будь он хоть трижды сыном императора!



Я не хочу быть драконом! слушать на видеосервисе Wink.