WinkАудиокнигиЯ манипулирую тобой. Методы противодействия скрытому влиянию. Никита Непряхин
Я манипулирую тобой. Методы противодействия скрытому влиянию. Никита Непряхин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология564 мин12+
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Сюжет
«Я манипулирую тобой» – исчерпывающее практическое руководство, которое должно стать настольной книгой каждого, кто не хочет оказаться жертвой чужого влияния. Автор детально описывает сценарии 13 самых опасных манипуляций и 33 самых распространенных уловок, постоянно используемых не только СМИ, рекламщиками и политиками, но и, возможно, близкими вам людьми.
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