Я манипулирую тобой. Методы противодействия скрытому влиянию. Никита Непряхин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Я манипулирую тобой» – исчерпывающее практическое руководство, которое должно стать настольной книгой каждого, кто не хочет оказаться жертвой чужого влияния. Автор детально описывает сценарии 13 самых опасных манипуляций и 33 самых распространенных уловок, постоянно используемых не только СМИ, рекламщиками и политиками, но и, возможно, близкими вам людьми.



Я манипулирую тобой слушать на видеосервисе Wink.