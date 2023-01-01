Я люблю шахматы. Татьяна Таирова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первое и единственное на сегодняшний день подобное обучающее пособие по шахматам. Уникальная подача учебного материала в стихотворной форме пробуждает у детей интерес к шахматам и значительно облегчает запоминание правил серьезной интеллектуальной игры. Книга предназначена для детей 5-8 лет



Я люблю шахматы слушать на видеосервисе Wink.