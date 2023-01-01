Я люблю шахматы. Татьяна Таирова (книга, 2020) слушать онлайн
9.02020, Аудиокнига
Детская литература, Учебная и научная литература53 мин6+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Первое и единственное на сегодняшний день подобное обучающее пособие по шахматам. Уникальная подача учебного материала в стихотворной форме пробуждает у детей интерес к шахматам и значительно облегчает запоминание правил серьезной интеллектуальной игры. Книга предназначена для детей 5-8 лет
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