Я люблю дракона. Наталья Мамлеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Я люблю дракона» популярной российской писательницы Натальи Мамлеевой. Черный дракон не знает жалости, он сильный маг и кронпринц. Тогда почему защищает меня? Почему я увидела его во сне? И неужели интриги и борьба за власть станут препятствием для истинного чувства? Со всем этим придется разобраться мне – студентке, а по совместительству попаданке в другой мир и претендентке на трон. Но любовь все так усложняет! Особенно когда мое наваждение, головная боль и мечта всей жизни – мой соперник! Увы, но у судьбы на нас всегда иные планы… Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. ©



Я люблю дракона слушать на видеосервисе Wink.