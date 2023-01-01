Я кому сказала! Слова, которые нужно забыть, чтобы ребенок рос счастливым. Ирина Егорычева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Я была прекрасной матерью до того, как у меня родились дети», – так гуру воспитания Адель Фабер и Элейн Мазлиш начинают свою книгу «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили». Увы, под этими словами может подписаться огромное число родителей. Почему наши попытки сделать «как лучше» для ребенка приводят к противоположным результатам? Большинство родителей считает, что причина конфликтов – это поведение детей. И просто нужно заставить ребенка вести себя по-другому, нажать посильнее и все получится – прикрикнуть, пригрозить. Результат таких действий на практике оказывается нулевым. Профессор кафедры социальной психологии Московского психолого-социального университета Ирина Егорычева знает, что достаточно поправить слова, которые мы используем для общения с детьми, и их сопротивление и саботаж в диалоге сойдут на «нет». Автор разработала специальную рабочую тетрадь для мам, которые хотят достичь послушания детей без применения наказаний. Новая лексика мудрого родителя и общение без приказов и манипуляций станут главными результатами работы с этим руководством. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



Я кому сказала! Слова, которые нужно забыть, чтобы ребенок рос счастливым слушать на видеосервисе Wink.