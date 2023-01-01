Я хочу в школу. Евгения Пастернак,Андрей Жвалевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Андрей Валентинович Жвалевский (род. 1967) – писатель, сценарист. Евгения Борисовна Пастернак (род. 1972) – писатель, соавтор Андрея Жвалевского. Весeлая, живая, немного наивная книга «Я хочу в школу!» адресована всем любителям школьных приключений. В городе N создали удивительное учебное заведение, где нет обычных классов, а есть разновозрастные группы учеников, подобранные по психологической совместимости. Вместо уроков – увлекательные проекты, вместо физкультуры – занятия с лучшими хореографами или походы в горы, в лес. Учителя уважительно относятся к ученикам, и те рвутся учиться даже в выходные и на каникулах! Но вот их школу закрывают, а их самих направляют в разные классы обыкновенной общеобразовательной школы, учащиеся которой кажутся нашим героям ограниченными, зашоренными, скучными, а преподаватели – злыми и несправедливыми. Где же выход? Однажды наступает переломный момент, когда новенькие, наконец, начинают понимать, что своим высокомерием не располагают к дружелюбному отношению одноклассников. К счастью, «продвинутые» школьники умеют мыслить креативно, решать проблемы и ладить с людьми. И выход находится… Вскоре самая простая школа становится для них необыкновенной. И теперь родители снова слышат от своих детей давно забытые слова: «Я хочу в школу!» Книга будет интересна школьникам старших классов и всем родителям подростков!



Я хочу в школу слушать на видеосервисе Wink.