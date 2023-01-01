Я говорил, что ты нужна мне?. Эстель Маскейм
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Я говорил, что ты нужна мне?. Эстель Маскейм

Я говорил, что ты нужна мне?. Эстель Маскейм (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы727 мин18+

Сюжет

Хранить секрет очень непросто. Другого выхода нет – ведь, раскрыв его, ты причинишь боль самым близким людям. Но все тайное становится явным, хотим мы этого или нет. Пройдут ли чувства Иден и Тайлер все посланные испытания? Неужели их любовь и правда на всю жизнь? Или же они ошиблись в своем выборе?

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