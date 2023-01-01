Я говорил, что ты нужна мне?. Эстель Маскейм (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хранить секрет очень непросто. Другого выхода нет – ведь, раскрыв его, ты причинишь боль самым близким людям. Но все тайное становится явным, хотим мы этого или нет. Пройдут ли чувства Иден и Тайлер все посланные испытания? Неужели их любовь и правда на всю жизнь? Или же они ошиблись в своем выбо�ре?



Я говорил, что ты нужна мне? слушать на видеосервисе Wink.