WinkАудиокнигиЯ говорил, что ты нужна мне?. Эстель Маскейм
Я говорил, что ты нужна мне?. Эстель Маскейм (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы727 мин18+
Сюжет
Хранить секрет очень непросто. Другого выхода нет – ведь, раскрыв его, ты причинишь боль самым близким людям. Но все тайное становится явным, хотим мы этого или нет. Пройдут ли чувства Иден и Тайлер все посланные испытания? Неужели их любовь и правда на всю жизнь? Или же они ошиблись в своем выбо�ре?
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