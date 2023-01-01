Я говорил, что скучал по тебе?. Эстель Маскейм (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Раскрыты все карты. Секрет Иден и Тайлера знают все вокруг. Они больше не скрывают своей любви. Только многие не в восторге от их отношений. Возлюбленным придется выбирать: сдаться под общественным давлением или же держаться, несмотря ни на что, ради любви. Оба решения невыносимо сложные. Побед�ит любовь или правила?



Я говорил, что скучал по тебе? слушать на видеосервисе Wink.