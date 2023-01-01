Я говорил, что лучше промолчать?. Эстель Маскейм (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тайлер Брюс – парень с определенной репутацией: яркий, красивый, дерзкий, всегда хозяин положения. Он знает, чего хочет. Когда в его дом на лето приезжает сводная сестра Иден, между ними завязываются странные отношения. Иден кажется, что за нарочито грубым поведением Тайлера что-то скрывается. �Его гложут болезненные воспоминания, о которых он ни с кем не хочет говорить, скрываясь за маской цинизма. Но стоит Иден поднять эту тему, как привычный мир вокруг нее стремительно меняется.



Я говорил, что лучше промолчать? слушать на видеосервисе Wink.