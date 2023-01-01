Я – эфор. Анатолий Дроздов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Анатолий Дроздов – популярный писатель-фантаст, автор множества книг в жанрах исторической, боевой и социальной фантастики. Представляем его роман «Я – эфор». Главный герой Николас Квали, глаза и уши императора, полномочный представитель Галактической Федерации на планете Лио, организует �оборону планеты от вражеского флота и разбивает врага. Однако платит за это дорогой ценой: его жена погибает, а сам он становится жертвой несправедливого обвинения. Теперь героя ждeт ссылка на планету, не входящую в состав Федерации. Миссия Квали – наблюдать и ни во что не вмешиваться. Но как же сложно оказывается это сделать на планете по имени Земля!.. Слушайте аудиоверсию романа.



Я – эфор слушать на видеосервисе Wink.